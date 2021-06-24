Албон: Ферстаппен не ведёт политические игры, потому что он очень хорош как пилот

Резервист «Ред Булл» Александер Албон рассказал о своих взаимоотношениях с Максом Ферстаппеном и поделился мнением о работе на симуляторе австрийской команды.
«У меня прекрасные отношения с Максом, отчасти потому что я знаю его очень долгое время. Мы гонялись вместе с картинга и он очень хороший парень. Он всегда честен, ему не нужны политические игры, потому что он очень хороший пилот. Так он всегда может сосредоточиться на себе. В конце концов, Макс всегда выполняет хорошую работу.
»Ред Булл" сделала большой шаг вперёд в этом году, отчасти потому что мы наилучшим образом из всех команд используем симулятор. Мы проводим в нём очень много времени. У меня были дни, когда я там буквально жил! Я работаю там примерно 20 дней в месяц. Конечно, это непросто, всё время приходится смотреть на экран, но со временем привыкаешь. Симулятор даёт возможность многое почувствовать. Конечно, пилотировать реальную машину — совсем другое, но я уже в симуляторе чувствовал, что машина этого года окажется очень хорошей", — приводит слова Албона RacingNews365.
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