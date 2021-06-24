Марко устроил для пилотов «Ред Булл» и «Альфа Таури» гонку на вездеходах и лодках

Пилоты «Ред Булл» и «Альфа Таури» в преддверии сдвоенного этапа в Австрии приняли участие в настоящем многоборье, организованном австрийской компанией. Получив задание от Хельмута Марко, Макс Ферстаппен и Серхио Перес соревновались с Пьером Гасли и Юки Цунодой в гонках на традиционных австрийских лодках из дерева, а после этого пересели на шестиколёсные вездеходы Pinzgauer, на которых покатались по бездорожью. Победу в этих импровизированных соревнованиях одержал экипаж гонщиков «Альфа Таури».

«Честно говоря, раньше я никогда не видел ничего похожего на Pinzgauer — шестиколёсную машину. Думаю, её используют в военных целях. Не знаю точно, но гоняться на такой машине было круто», — прокомментировал свой опыт Макс Ферстаппен.



«Это было большое соревнование, серьёзное мероприятие и самая лучшая подготовка к гоночному уик-энду», — добавил Серхио Перес.



«Это было интересное событие, насыщенное командной работой. Было весело. Когда мы ехали по бездорожью на этой машине, мы часто застревали, и нам приходилось выбираться оттуда, но было весело», — считает Юки Цунода.



«Мы проехали по австрийской местности и открыли для себя много разных уголков страны, прежде чем оказаться на трассе в Шпильберге. Было здорово провести время вместе», — подчеркнул Пьер Гасли.