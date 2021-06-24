«Альфа Ромео» представила специальную ливрею на Гран-при Штирии

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» обновит свою ливрею на предстоящем Гран-при Штирии, сообщает официальный сайт коллектива. Новая ливрея будет приурочена к 111-летию итальянской марки.
В частности, на кожухе двигателя машины будет изменён традиционный миланский крест — вместо одной поперечной черты будут сразу три, которые символизируют собой число «111». Линии будут расположены в порядке возрастания, что является символом роста и развития марки.
Фото: Alfa Romeo
Кроме того, на носовом обтекателе машины C41 будет расположен красный треугольник — традиционный символ марки «Альфа Ромео», используемый на решётках радиаторов дорожных автомобилей марки.
Фото: Alfa Romeo
Новая ливрея команды будет использоваться только на одном этапе чемпионата. Помимо этого, в Милане ожидаются четырёхдневные празднования знаменательной для «Альфа Ромео» даты, а компания выпустит ограниченную серию суперкаров Alfa Romeo Giulia GTA / GTAm.
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