Феттель осудил запрет радужной подсветки стадиона на матче Германия — Венгрия

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался по поводу запрета УЕФА на радужную подсветку стадиона «Альянц-Арена» перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2020 Германия — Венгрия.



«Я не знаю всех деталей, но, думаю, оправдывать решение тем, что это политическое послание, неверно. Разумеется, это никому бы не повредило. Некоторые предписания по поводу запрета таких посланий нужно изменить. Как я уже говорил, это путь вперёд и я не понимаю такого решения», — приводит слова Себастьяна Феттеля RacingNews365.



Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил визит на матч с Германией. Отмена поездки в Мюнхен связана со скандалом вокруг запрета УЕФА на радужную подсветку стадиона «Альянц-Арена» перед встречей Евро-2020. Ранее члены городского совета Мюнхена выступили с предложением включить на стадионе подсветку в цветах радуги в преддверии матча Германия — Венгрия. Этот жест связан с тем, что венгерский парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма, среди лиц моложе 18 лет.



Впоследствии стало известно, что УЕФА выступает против акции. Это вызвало бурную реакцию общественности: многие клубы и игроки устроили флешмоб и начали ставить радужные картинки вместо аватаров в соцсетях. Позже ряд клубов Бундеслиги принял решение осветить фасады своих стадионов цветами радуги во время матча.