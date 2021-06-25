Формула-1. Гран-при Штирии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 25 июня, на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге состоятся пятничные тренировки восьмого этапа сезона-2021 Формулы-1 — Гран-при Штирии. Первая сессия свободной практики стартует в 12:30 по московскому времени, вторая начнётся в 16:00.
После седьмого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин пока не набрал ни одного очка и занимает 19-ю позицию.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Штирии Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Штирии Формулы-1
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