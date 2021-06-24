«Я сижу криво». Шумахер объяснил, что они с Феттелем изучали в болиде «Хааса»

Гонщик «Хааса» Мик Шумахер рассказал, что именно он показывал Себастьяну Феттелю в своём кокпите после финиша Гран-при Франции. В трансляцию F1TV попали кадры, на которой два немца вместе что-то изучают в закрытом парке.



«Со старта сезона я сижу немного криво, потому что кресло хоть и установлено по центру, но я сижу не прямо. Мы прежде говорили про это, а тогда я воспользовался шансом показать ему. Просто поговорили про кресло, и он дал мне совет сломать его, чтобы я побыстрее получил новое! Но пока у меня всё то же сиденье. Трудно быстро его поменять, но у нас есть планы по замене в ближайшем будущем. Всё не так плохо, как вы можете подумать, это мелкая проблема, которая не вредит мне при пилотаже. Это второстепенная проблема», — приводит слова Шумахера GPFans.



«Было бы трудно за неделю сделать новое кресло, так что не нужно всегда следовать моим советам! А вообще я провёл много времени в гонках, мы обсуждали кресло на прошлой неделе, и я хотел взглянуть», — добавил со своей стороны Феттель.

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