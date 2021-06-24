«Я сижу криво». Шумахер объяснил, что они с Феттелем изучали в болиде «Хааса»

Гонщик «Хааса» Мик Шумахер рассказал, что именно он показывал Себастьяну Феттелю в своём кокпите после финиша Гран-при Франции. В трансляцию F1TV попали кадры, на которой два немца вместе что-то изучают в закрытом парке.
«Со старта сезона я сижу немного криво, потому что кресло хоть и установлено по центру, но я сижу не прямо. Мы прежде говорили про это, а тогда я воспользовался шансом показать ему. Просто поговорили про кресло, и он дал мне совет сломать его, чтобы я побыстрее получил новое! Но пока у меня всё то же сиденье. Трудно быстро его поменять, но у нас есть планы по замене в ближайшем будущем. Всё не так плохо, как вы можете подумать, это мелкая проблема, которая не вредит мне при пилотаже. Это второстепенная проблема», — приводит слова Шумахера GPFans.
«Было бы трудно за неделю сделать новое кресло, так что не нужно всегда следовать моим советам! А вообще я провёл много времени в гонках, мы обсуждали кресло на прошлой неделе, и я хотел взглянуть», — добавил со своей стороны Феттель.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
- 24 июня 2021
-
17:19
-
17:01
-
16:55
-
16:44
-
16:37
-
15:39
-
13:43
-
13:08
-
12:02
-
10:59
-
09:55
-
00:19
- 23 июня 2021
-
23:13
-
21:20
-
20:06
-
18:58
-
17:31
-
16:31
-
15:47
-
14:55
-
13:35
-
12:49
-
12:18
-
10:36
-
09:53
-
01:00
- 22 июня 2021
-
23:41
-
22:34
-
21:52
-
20:04
-
19:27
-
19:12
-
17:39
-
16:56
-
14:48