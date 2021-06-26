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Никита Джигурда врывается в финал Forza Motorsport

Никита Джигурда врывается в финал Forza Motorsport
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Финал четвёртого этапа Всероссийского чемпионата Forza Motorsport — 2021 состоится 26 июня в 18:00. По итогам отборочных гонок в финале примут участие 15 симрейсеров и гости финала. На машине «Чемпионата» бороться за призовые места будет опытный гонщик Дмитрий Orwsotik Передний.

Хедлайнеры этапа:

· Никита Джигурда — актёр

· Софья Темникова — автоблогер

· Kus Kus Racing — блогер, симрейсер

Соревноваться участники четвёртого этапа будут на легендарном автомобиле BMW Motorsport 3.0 CSL 1975 года, трасса — «Сильверстоун».

Прямая трансляция финала четвёртого этапа состоится 26 июня в 18:00, ссылки на трансляции:

Трансляция Twitch.

Трансляция Kus Kus Racing.

Twitch англоязычная трансляция lovefortysix​​​​​​​​​​​​​​.

Официальная трансляция VK.

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