Никита Джигурда врывается в финал Forza Motorsport

Финал четвёртого этапа Всероссийского чемпионата Forza Motorsport — 2021 состоится 26 июня в 18:00. По итогам отборочных гонок в финале примут участие 15 симрейсеров и гости финала. На машине «Чемпионата» бороться за призовые места будет опытный гонщик Дмитрий Orwsotik Передний.



Хедлайнеры этапа:



· Никита Джигурда — актёр



· Софья Темникова — автоблогер



· Kus Kus Racing — блогер, симрейсер



Соревноваться участники четвёртого этапа будут на легендарном автомобиле BMW Motorsport 3.0 CSL 1975 года, трасса — «Сильверстоун».

Прямая трансляция финала четвёртого этапа состоится 26 июня в 18:00, ссылки на трансляции:



Трансляция Twitch.



Трансляция Kus Kus Racing.



Twitch англоязычная трансляция lovefortysix​​​​​​​​​​​​​​.



Официальная трансляция VK.