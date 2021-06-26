Никита Джигурда врывается в финал Forza Motorsport
Поделиться
Финал четвёртого этапа Всероссийского чемпионата Forza Motorsport — 2021 состоится 26 июня в 18:00. По итогам отборочных гонок в финале примут участие 15 симрейсеров и гости финала. На машине «Чемпионата» бороться за призовые места будет опытный гонщик Дмитрий Orwsotik Передний.
Хедлайнеры этапа:
· Никита Джигурда — актёр
· Софья Темникова — автоблогер
· Kus Kus Racing — блогер, симрейсер
Соревноваться участники четвёртого этапа будут на легендарном автомобиле BMW Motorsport 3.0 CSL 1975 года, трасса — «Сильверстоун».
Прямая трансляция финала четвёртого этапа состоится 26 июня в 18:00, ссылки на трансляции:
Трансляция Twitch.
Трансляция Kus Kus Racing.
Twitch англоязычная трансляция lovefortysix.
Официальная трансляция VK.
Комментарии
- 26 июня 2021
-
17:11
-
17:06
-
17:00
-
16:54
-
16:00
-
15:05
-
14:15
-
14:08
-
14:03
-
13:46
-
13:13
-
13:10
-
12:44
-
12:12
-
11:51
-
11:40
-
11:24
-
10:16
-
09:30
-
09:30
-
09:20
- 25 июня 2021
-
23:47
-
23:31
-
22:14
-
20:53
-
20:48
-
20:46
-
20:30
-
19:36
-
19:33
-
19:15
-
19:06
-
18:53
-
18:40
-
18:34
Партнерский контент