Мазепин прокомментировал жалобы Мика Шумахера после борьбы на Гран-при Франции
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал недовольство Мика Шумахера манёвром россиянина на первых кругах Гран-при Франции. Тогда Мазепин жёстко прошёл напарника, вынудив Мика выехать за пределы трассы. Во время пресс-конференции перед следующим этапом Формулы-1 на «Ред Булл Ринге» у Мазепина спросили, не связана ли столь жёсткая борьба с его стороны с тем, что сам Шумахер агрессивно атаковал россиянина на Гран-при Монако.
«Я считаю, что в жизни очень важно следующее: если ты в какой-то ситуации наносишь удары, то должен и их принимать. У нас не было никаких инцидентов — и их не случится. Как он сказал, он будет дальше заниматься своим делом, я — своим», — приводит слова Мазепина Motorsport-Magazin.
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