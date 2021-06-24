Мазепин прокомментировал жалобы Мика Шумахера после борьбы на Гран-при Франции

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал недовольство Мика Шумахера манёвром россиянина на первых кругах Гран-при Франции. Тогда Мазепин жёстко прошёл напарника, вынудив Мика выехать за пределы трассы. Во время пресс-конференции перед следующим этапом Формулы-1 на «Ред Булл Ринге» у Мазепина спросили, не связана ли столь жёсткая борьба с его стороны с тем, что сам Шумахер агрессивно атаковал россиянина на Гран-при Монако.



«Я считаю, что в жизни очень важно следующее: если ты в какой-то ситуации наносишь удары, то должен и их принимать. У нас не было никаких инцидентов — и их не случится. Как он сказал, он будет дальше заниматься своим делом, я — своим», — приводит слова Мазепина Motorsport-Magazin.