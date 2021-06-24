Хельмут Марко: быть может, «Ред Булл» одержит пять побед подряд

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что у команды есть хороший шанс довести серию побед до пяти подряд благодаря двум этапам в Австрии.
«Атмосфера в команде сейчас непринуждённая, и мы с нетерпением ждём нашего домашнего Гран-при. Мы всегда хорошо выступали в Шпилберге. По какой-то причине турбина «Хонды» всегда работала здесь лучше, чем «Мерседес». Быть может, мы одержим пять побед подряд», — приводит слова Марко GrandPX.news со ссылкой на Servus.TV.
Серхио Перес одержал победу на Гран-при Азербайджана, а Макс Ферстаппен выигрывал гонки в Монако и Франции. Марко признался, что доволен результатами Переса.
«Он действительно прогрессирует. Теперь он держится рядом с Максом, что не получалось у других пилотов», — сказал Марко.
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