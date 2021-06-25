Леклер: чувствовал себя беспомощным из-за повышенного износа шин

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что проблемы с расходом шин заставили его чувствовать себя беспомощным во время гонки Гран-при Франции.



«Мы не ожидали такого масштаба проблем во Франции. Так что да, теперь мы готовимся к тому, что эта проблема может появиться в любое время в сезоне, но мы точно не знаем, когда. Но мы стараемся исправить её как можно быстрее, надеюсь, нам удастся это сделать.



Основная причина, по которой мы попробовали второй пит-стоп, в том, чтобы попробовать что-то другое. Мы бы в любом случае потеряли очки, так что гонка была далеко не идеальной. Но мы попытались и научились чему-то, но изменение подхода мало что изменило в ситуации.



Конечно, мы всегда можем добиться большего. Мы изучаем проблему, чтобы улучшить контроль за расходом шин. Но я чувствовал себя беспомощным на Гран-при Франции», — приводит слова Шарля Леклера RacingNews365.