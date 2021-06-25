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Ферстаппен — лучший в первой тренировке Гран-при Штирии, Гасли — второй, Мазепин — 20-й

Ферстаппен — лучший в первой тренировке Гран-при Штирии, Гасли — второй, Мазепин — 20-й
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В Шпильберге завершилась первая свободная практика Гран-при Австрии Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли, третьим стал Льюис Хэмилтон.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-й результат, уступив шесть десятых секунды своему напарнику Мику Шумахеру, который показал 18-й результат.

Формула-1. Гран-при Австрии. Первая свободная практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1.05,910
2. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,256
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,422
4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,476
5. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,487
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,609
7. Эстебан Окон («Альпин») +0,641
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,674
9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,704
10. Шарль Леклер («Феррари») +0,719
11. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,720
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,759
13. Серхио Перес («Ред Булл») +0,786
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,798
15. Джордж Расселл («Уильямс») +0,938
16. Ландо Норрис («Макларен») +0,951
17. Николас Латифи («Уильямс») +1,270
18. Мик Шумахер («Хаас») +1,563
19. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +1,913
20. Никита Мазепин («Хаас») +2,171.

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