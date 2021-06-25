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Руководитель отдела аэродинамики «Ред Булл» станет техническим директором «Астон Мартин»

Руководитель отдела аэродинамики «Ред Булл» станет техническим директором «Астон Мартин»
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» сообщила, что руководитель отдела аэродинамики австрийского коллектива Дэн Фаллоуз покинул команду.

Фаллоуз продолжит работу в «Астон Мартин» в качестве технического директора. В команде Фаллоуз будет отвечать за аэродинамику, общий дизайн автомобиля и краткосрочную и среднесрочную техническую стратегию.

Фаллоуз работал в «Ред Булл» с 2006 года, а в 2014-м был назначен на должность руководителя отдела аэродинамики.

«Само собой, нам будет не хватать Дэна, поскольку он играл важную роль во время своей работы в команде, и я хотел бы поблагодарить его за вклад в успехи «Ред Булл». Но мы признаём, что взять на себя роль технического директора в команде Формулы-1 — привлекательный шаг в карьере. В свою очередь, этот шаг открывает для нас возможности для внутреннего развития, поскольку мы смотрим в будущее и черпаем богатство талантов внутри нашей команды», — прокомментировал уход специалиста руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

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