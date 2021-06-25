«КАМАЗ-мастер» показал гоночный грузовик с новой кабиной. Фото

Российская команда «КАМАЗ-мастер» представила свой новый спортивный грузовик, построенный на основе кабины K5, на которую сейчас переходят дорожные грузовики «КАМАЗа». Презентация состоялась в Набережных челнах.



Дебют нового грузовика запланирован на ралли-марафоне «Шёлковый путь», который пройдёт с 1 по 11 июля. Новым грузовиком будет управлять экипаж Дмитрия Сотникова — действующего победителя ралли-марафона «Дакар».

«В семье КАМАЗов пополнение! Новая, восемнадцатая версия спортивного грузовика от «КАМАЗ-мастера»! Поздравляю весь коллектив «КАМАЗ-мастер»! Благодарю всех за напряжённую работу в течении нескольких месяцев! Удачи нам всем на «Шёлковом пути»!» — написал Сотников в своём инстаграм-аккаунте.