«Мерседес» хотел украсть наше преимущество». Марко раскритиковал новые правила пит-стопов
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко раскритиковал новые правила ФИА насчёт проведения пит-стопов в Формуле-1, которые вступят в силу с Гран-при Венгрии. Новые правила, направленные на повышение безопасности, должны слегка замедлить пит-стопы. Считается, что свежие директивы были введены после того, как «Мерседес» обратил внимание на слишком быстрое обслуживание в боксах болидов «Ред Булл». Нередко пит-стопы австрийской команды занимали менее двух секунд.
«Мерседес» продавил эту тему, потому что они хотели украсть наше преимущество на пит-стопах. Мы потеряем до четырёх десятых. Семь лет работы и тренировок привели к стабильности и скорости наших пит-стопов», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.
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