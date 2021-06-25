«Мерседес» хотел украсть наше преимущество». Марко раскритиковал новые правила пит-стопов

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко раскритиковал новые правила ФИА насчёт проведения пит-стопов в Формуле-1, которые вступят в силу с Гран-при Венгрии. Новые правила, направленные на повышение безопасности, должны слегка замедлить пит-стопы. Считается, что свежие директивы были введены после того, как «Мерседес» обратил внимание на слишком быстрое обслуживание в боксах болидов «Ред Булл». Нередко пит-стопы австрийской команды занимали менее двух секунд.



«Мерседес» продавил эту тему, потому что они хотели украсть наше преимущество на пит-стопах. Мы потеряем до четырёх десятых. Семь лет работы и тренировок привели к стабильности и скорости наших пит-стопов», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.