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Вольф прокомментировал мнение Хэмилтона о сохранении Боттаса в «Мерседесе»

Вольф прокомментировал мнение Хэмилтона о сохранении Боттаса в «Мерседесе»
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Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал слова Льюиса Хэмилтона, заявившего, что он не видит смысла в замене своего напарника Валттери Боттаса. Считается, что финна может заменить Джордж Расселл. При этом у Вольфа уточнили, не возникнет ли маркетинговой проблемы при создании дуэта из двух британцев.

«Мы никогда не обсуждали предпочтения насчёт состава. И это никогда не соответствовало мышлению Льюиса. Национальность пилота тоже никогда не играла роли. Мы — международная компания, глобальная, и мы хотим выбирать лучших гонщиков», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Также босс «Мерседеса» отметил, что переговоры с Хэмилтоном идут спокойно и без проблем.

«Атмосфера довольно вальяжная, потому что всё идёт хорошо. Мы общаемся. Нет никаких камней преткновения. Но для соглашения ещё потребуется чуть больше времени. Переговоры идут хорошо», — рассказал Вольф.

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