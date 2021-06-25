Вольф прокомментировал мнение Хэмилтона о сохранении Боттаса в «Мерседесе»

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал слова Льюиса Хэмилтона, заявившего, что он не видит смысла в замене своего напарника Валттери Боттаса. Считается, что финна может заменить Джордж Расселл. При этом у Вольфа уточнили, не возникнет ли маркетинговой проблемы при создании дуэта из двух британцев.
«Мы никогда не обсуждали предпочтения насчёт состава. И это никогда не соответствовало мышлению Льюиса. Национальность пилота тоже никогда не играла роли. Мы — международная компания, глобальная, и мы хотим выбирать лучших гонщиков», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
Также босс «Мерседеса» отметил, что переговоры с Хэмилтоном идут спокойно и без проблем.
«Атмосфера довольно вальяжная, потому что всё идёт хорошо. Мы общаемся. Нет никаких камней преткновения. Но для соглашения ещё потребуется чуть больше времени. Переговоры идут хорошо», — рассказал Вольф.
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