Гасли: думаю, я могу выступать в «Ред Булл» не хуже Переса

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мнением о собственных возможностях. Гасли предположил, что в «Ред Булл» мог бы демонстрировать результаты, аналогичные тем, которые сейчас показывает Серхио Перес.
При этом Гасли уже выступал за «Ред Булл» в 2019 году, тогда он лишь дважды попал в топ-5. Перес уже успел выиграть гонку и попасть на подиум.
«Думаю, что я могу выступать не хуже. Я очень упорно работаю над тем, чтобы двигаться вперёд, стать более разносторонним пилотом. Я сражаюсь с «Феррари» и «Маклареном», делаю это постоянно. Я удачно выступаю в квалификациях и гонках, думаю, что уже продемонстрировал свой высокий потенциал.
Вряд ли кому-либо ещё удалось набрать 37 очков за семь гонок в «Альфа Таури». В прошлом подобные результаты награждались переводом в «Ред Булл». Я бы хотел там оказаться, но всё зависит от «Ред Булл», — цитирует Гасли Planet F1.
- 25 июня 2021
-
19:15
-
19:06
-
18:53
-
18:40
-
18:34
-
18:25
-
18:04
-
17:53
-
17:08
-
17:01
-
16:39
-
15:50
-
15:46
-
15:03
-
14:19
-
13:33
-
12:16
-
11:44
-
09:55
-
09:00
- 24 июня 2021
-
23:52
-
23:08
-
21:44
-
21:24
-
20:53
-
18:42
-
17:19
-
17:01
-
16:55
-
16:44
-
16:37
-
15:39
-
13:43
-
13:08
-
12:02