Гасли: думаю, я могу выступать в «Ред Булл» не хуже Переса

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мнением о собственных возможностях. Гасли предположил, что в «Ред Булл» мог бы демонстрировать результаты, аналогичные тем, которые сейчас показывает Серхио Перес.

При этом Гасли уже выступал за «Ред Булл» в 2019 году, тогда он лишь дважды попал в топ-5. Перес уже успел выиграть гонку и попасть на подиум.

«Думаю, что я могу выступать не хуже. Я очень упорно работаю над тем, чтобы двигаться вперёд, стать более разносторонним пилотом. Я сражаюсь с «Феррари» и «Маклареном», делаю это постоянно. Я удачно выступаю в квалификациях и гонках, думаю, что уже продемонстрировал свой высокий потенциал.

Вряд ли кому-либо ещё удалось набрать 37 очков за семь гонок в «Альфа Таури». В прошлом подобные результаты награждались переводом в «Ред Булл». Я бы хотел там оказаться, но всё зависит от «Ред Булл», — цитирует Гасли Planet F1.