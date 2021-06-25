В «Макларене» поддержали новые правила ФИА, замедляющие пит-стопы в Формуле-1

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль прокомментировал решение ФИА внести ряд изменений в процедуре проведения пит-стопов в Формуле-1, которые должны сделать остановки безопаснее, но чуть медленнее.
«Безопасность наших механиков — одна из самых главных вещей для нас как команды. В Ф-1 такая конкурентоспособная среда, так что хорошо, что мы проясняем ещё сильнее те моменты, от которых ФИА ожидает соблюдения правил.
Не думаю, что это многое изменит, потому что мы всегда избирали, я бы сказал, более консервативный подход, чтобы удостовериться, что мы не подвергнем никого из механиков риску.
Одна из причин, почему мы приветствуем инициативы ФИА, потому что важно предвосхищать проблемы или вопросы с безопасностью, а не всегда ждать, пока они случатся, и потом реагировать», — приводит слова Зайдля F1i.
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