В «Хаасе» узнали о проблемах Шумахера с гоночным креслом от его мамы

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что вообще не знал о проблемах Мика Шумахера с гоночным креслом, поскольку сам пилот не рассказывал ему, что хотел бы заменить сиденье.
«Первый раз я услышал про это, когда его мама (Коринна Шумахер. — Прим. «Чемпионата») сказала мне во Франции, что с его креслом что-то не так. Я сказал: «Я не в курсе». Да, эта ситуация немного развилась, он хочет сделать новое кресло, но сам сказал, что никакой срочности нет. Он не сидит совсем прямо, из-за чего может возникать давление или что-то ещё, но он не сидит под углом 45 градусов, его тело не изогнуто. То есть ситуация немного преувеличена из-за того, что Себастьян изучил его машину, после чего возникла большая история. Я вовсе не против этого, но вообще не знал о проблеме, пока не сказала его мама. Так что всё не может быть действительно плохо», — приводит слова Штайнера GPFans.
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