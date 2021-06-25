Леклер признал, что у «Феррари» возникла необычная для нынешнего сезона проблема

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал 10-й и 13-й результаты на пятничных свободных заездах Гран-при Штирии Формулы-1.



«У нас сегодня были некоторые проблемы с квалификационным темпом. При попытках с большим количеством топлива мы были довольно конкурентоспособны, но нам нужно поработать над квалификационным темпом. Обычно на старте нынешнего сезона было наоборот.



Думаю, мы более-менее знаем, над чем нам надо поработать для прогресса в квалификации, так что, надеюсь, сведём всё воедино завтра. Но будет трудно, потому что мы не совсем уверены, что нашли верное окно для воскресной гонки. Во Франции мы были вполне довольны в пятницу, но воскресенье стало плохим сюрпризом, так что сейчас всё очень сложно. Но мы упорно работаем, и я считаю, что наша форма к гонке стала лучше», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.