Льюис Хэмилтон: очевидно, что в Австрии будет очень сложно победить «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от Гран-при Штирии после свободной практики. Хэмилтон показал третий результат, он установил лучшее время круга, но оно было аннулировано из-за того, что гонщик выехал за пределы трассы.

«В целом в течение дня машина вела себя относительно уверенно. У меня не было особых проблем. Я рад, к чему нам удалось подвести болид. Работал всю неделю, чтобы понять, как нам нужно подготовить болид, надеюсь, эти усилия скоро принесут результаты.

Были заметны и некоторые слабые стороны. На прямых мы слишком много теряем. Нам нужно продолжать эту работу.

Думаю, мы находимся рядом с другими. Очевидно, что «Ред Булл» будет очень сложно победить», — цитирует Хэмилтона F1i.