Хорнер жёстко раскритиковал ФИА за новые правила, замедляющие пит-стоп

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер раскритиковал новые правила проведения пит-стопов, которые были разработаны Международной автомобильной федерацией (ФИА). Хорнер выступил против ограничений, которые вводятся. Ранее стало известно, что новые правила замедлят пит-стопы.
«Мне кажется, что, задерживая машину на 0,2 секунды, создаётся точно такая же опасная ситуация. Человек, который отвечает за выпуск болида с пит-стопа, должен будет принимать решение, оценивать ситуацию. Как мне кажется, это не очень хорошо продуманные правила.
Формула-1 — инновация и соревнования. Умение провести пит-стоп менее чем за две секунды — выдающееся достижение. Такие вещи нужно поощрять, а не запрещать. А иначе что будет дальше? Нам начнут говорить, в какую сторону можно идти в боксах, а в какую — нет?
Всё это разочаровывает. Команды и так должны убедиться, что машины не представляют угрозы. Если вы плохо закрепите колесо, то болид сойдёт с трассы. Это уже является максимально суровым наказанием. Поэтому я не совсем понимаю, зачем всё это нужно», — цитирует Хорнера Motorsport.
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