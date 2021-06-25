Гран-при России Формулы-1 в 2023 году пройдёт в Санкт-Петербурге

Гендиректор Формулы-1 Стефано Доменикали сообщил, что в 2023 году этап Формулы-1 в России пройдёт в Санкт-Петербурге, а не в Сочи. Об этом Доменикали рассказал на фестивале «Алые паруса», который проходит в Санкт-Петербурге.
«Формула-1 в 2023 году будет проводиться в Петербурге на трассе «Игора Драйв», — приводит слова Доменикали «РИА Новости».
Отметим, что трасса «Игора Драйв» расположена в Ленинградской области.
Ранее уже возникали слухи о переносе гонки в Санкт-Петербург. Более того, аккаунт в «инстаграме» федеральной территории «Сириус», на которой и проводится гонка в Сочи, сообщил в комментариях к одной из записей о переносе соревнований в Санкт-Петербург. Но вскоре пресс-служба территории принесла извинения за ложную информацию и опровергла её.
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