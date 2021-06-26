В «Росгонках» рассказали, что нужно для переноса Гран-при России Ф-1 на «Игору Драйв»

Вопрос о переносе Гран-при России Формулы-1 на автодром «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом находится в стадии детального изучения и глубокой проработки, сообщила компания-промоутер Гран-при России «Росгонки». Ранее генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали сообщил, что перенос места проведения российского этапа состоится в 2023 году. При этом в 2022 году этап точно состоится на «Сочи Автодроме».



«Сегодня мы совместно с Администрацией Санкт-Петербурга и руководством Ленинградской области ведём работы по планированию транспортной доступности автодрома «Игора Драйв». Также ведётся работа по формированию плана мероприятий по созданию необходимой инфраструктуры для российского этапа чемпионата мира Формулы-1 в соответствии с критериями Международной автомобильной федерации. Составляется проект дорожной карты по выполнению требований FIA и Formula One Management», — сообщил генеральный директор АНО «РОСГОНКИ» Алексей Титов.



​«Появление в России ещё одного автодрома, обладающего лицензией на проведение автоспортивных мероприятий самого высокого уровня, только лишь добавит интереса к автоспорту в стране. Но в любом случае на подготовку такого события необходимо время, поэтому ближайшие два года этап Формулы-1 по-прежнему будет проходить в Сочи», — прокомментировал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.



Гран-при России Формулы-1 2021 года состоится в Сочи с 23 по 26 сентября​. Вместе с этапом Ф-1 «Сочи Автодром» также примет гонки поддержки Формулы-2. Среди участников музыкальной площадки уже объявлены группа «Звери» и Иван Дорн, а хедлайнер концертной программы будет объявлен в ближайшее время.