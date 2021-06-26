Джордж Расселл: сосредоточим все усилия на воскресной гонке

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл высказался о намерении успешно выступить в воскресной гонке на Гран-при Штирии.



«Мы стараемся делать всё, чтобы уйти от статуса мистера субботы и стать наконец стать мистером воскресенье. Всегда есть какой-то компромисс, баланс можно найти в любое время. Нам кажется, что суббота в значительной степени находится под нашим контролем, и поэтому мы сосредоточим все усилия на воскресенье», — приводит слова Рассела PlanetF1.



Напомним, по результатам первой свободной практики Гран-при Штирии Рассел показал 15-й результат, по результатам второй практики — 16-й.



Сегодня, 26 июня, на стационарной трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге состоится третья свободная практика восьмого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2021 — Гран-при Штирии. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Штирии. Онлайн-трансляция третьей практики