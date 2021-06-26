Ветров объяснил, почему решение о переезде Гран-при России на «Игору» правильное
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Российский автоспортивный менеджер, первый тренер экс-пилота Формулы-1 Сергея Сироткина Николай Ветров поделился своим мнением о переезде Гран-при России с «Сочи Автодрома» на трассу «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. Первый этап Формулы-1 на «Игоре» должен состояться в 2023 году, в ближайшие два сезона этап останется в Сочи.
«Это правильное решение. Самое удобное место по логистике для всех, да и вообще, красивый город. Думаю, будет правильно чередовать места проведения: год в одном, год в другом.
По большому счёту, в Сочи находится приспособленная к гонкам трасса. А «Игору Драйв» делали специально: хорошее место, трасса сама по себе красивая", — заявил Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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