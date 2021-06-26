В «Росгонках» рассказали, что будет с «Сочи Автодромом» после потери этапа Формулы-1

Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов рассказал о судьбе трассы «Сочи Автодром» после того, как Гран-при России Формулы-1 в 2023 году переедет на новую трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.



«Сочи Автодром» не только продолжит функционировать как автоспортивный объект, но и получит новый виток развития. Мы сможем иначе подойти к вопросам использования площадки, так как многие ограничения, вызванные Формулой-1, будут сняты. Проводить можно будет что угодно, так как лицензия ФИА останется на том же уровне», — приводит слова Титова ТАСС.



«Сочи Автодром» и Олимпийский парк занимают часть федеральной территории Сириус, на которой в ближайшее время запланирована глобальная реконструкция.