Штайнер: если я скажу Мазепину и Шумахеру ехать друг за другом, они разозлятся ещё больше

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением об инцидентах между пилотами команды Миком Шумахером и Никитой Мазепиным, которые случаются между ними во время заездов в последнее время. Штайнер признался, что не думает, что напряжённость между обоими гонщиками может обостриться после их последней гонки на Гран-при Франции. Шумахер был недоволен жёсткой атакой со стороны Мазепина на первых кругах Гран-при Франции, из-за которой немцу пришлось проехать по обочине.
«Я совершенно не волнуюсь. Не думаю, что ситуация во Франции была такой уж драматичной, как это пытаются преподнести в СМИ. Мы внимательно изучили случившееся, а после я поговорил с Миком. Он согласен, что гонка получилась тяжёлой, но ничего несправедливого в его действиях не было. Очевидно, ситуация не самая простая, поскольку они обычно находятся бок о бок, так как мы пребываем в конце сетки. Так с кем же им сражаться? Только друг с другом.
Да, было бы здорово биться с Льюисом Хэмилтоном на передовой, но мы этого не можем, поэтому в конце концов они и стараются сделать всё возможное. Риск, что они столкнутся друг с другом, конечно, присутствует, но, если я им просто скажу ехать друг за другом, они разозлятся ещё больше», — приводит слова Штайнера Motorsport.
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