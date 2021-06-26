Фернандо Алонсо: всё, кроме подиумов «Ред Булл» и «Мерседеса» в 2021 году, — большая удача

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мнением о шансах своей команды занимать подиумы в нынешнем году.



«Могу ли я представить подиум «Альпин» в 2021 году? Нет. Прямо сейчас для этого потребуется очень большая удача. Всё, кроме подиумов «Ред Булл» и «Мерседеса», будет большим фартом. Если выйдет, будет здорово, конечно. Но если не получится, ничего страшного.

Подиумы, которые завоёвывал «Рено» в прошлом году, хороши и для команды, и для командного духа, но тогда у «Ред Булл» фактически был только один гонщик. В 2021 году ситуация изменилась: у австрийской команды два пилота, «Феррари» снова сильна. Попасть на подиум в этом году намного сложнее», — приводит слова Алонсо AS.