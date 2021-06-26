Стало известно, как доработают трассу «Игора Драйв» к Гран-при Формулы-1

Стала известна конфигурация нового автодрома «Игоры Драйв» для Гран-при России. Информация об этом появилась на официальной странице промоутера Гран-при России в «Инстаграме». «Игора Драйв» располагается под Санкт-Петербургом. Автодром придёт на смену «Сочи Автодрому».
Вот как будет выглядеть конфигурация «Игоры Драйв» для Гран-при России:
длина — 5,18 км
количество поворотов — 20
круг Ф-1 — 86 с
средняя скорость — 215 км/ч.
Фото: https://www.instagram.com/sochiautodrom/
Длина круга будет увеличена за счёт достройки третьего сектора.
О том, что в 2023 году этап Формулы-1 в России пройдёт в Санкт-Петербурге, а не в Сочи, стало известно вчера, 25 июня. Об этом заявил гендиректор Формулы-1 Стефано Доменикали. Ранее «Чемпионат» проводил опрос по этому поводу.
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