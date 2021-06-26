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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Хэмилтон — 3-й, Мазепин — последний

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Хэмилтон — 3-й, Мазепин — последний
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В Шпильберге завершилась квалификация Гран-при Штирии. По её итогам поул-позицию завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат показал Валттери Боттас из «Мерседеса», третьим стал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон.

Однако с первого ряда стартовой решётки в гонку уйдут Ферстаппен и Хэмилтон, а Боттас будет стартовать лишь пятым после штрафа в три позиции за инцидент во второй тренировке.

Российский гонщик «Хааса» по итогам квалификации стал 20-м, его напарник Мик Шумахер показал 19-й результат.

Формула-1. Гран-при Штирии. Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.03,841
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,194
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,226
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,279
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,327
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,395
7. Шарль Леклер («Феррари») +0,631
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,673
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,733
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,867.

Не прошли в третий сегмент:

11. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.04,671
12. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.04,800
13. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.04,808
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.04,875
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.04,913.

Не прошли во второй сегмент:

16. Николас Латифи («Уильямс») — 1.05,175
17. Эстебан Окон («Альпин») — 1.05,217
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.05,429
19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.06,041
20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.06,192.

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