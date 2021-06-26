Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Хэмилтон — 3-й, Мазепин — последний

В Шпильберге завершилась квалификация Гран-при Штирии. По её итогам поул-позицию завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат показал Валттери Боттас из «Мерседеса», третьим стал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон.



Однако с первого ряда стартовой решётки в гонку уйдут Ферстаппен и Хэмилтон, а Боттас будет стартовать лишь пятым после штрафа в три позиции за инцидент во второй тренировке.



Российский гонщик «Хааса» по итогам квалификации стал 20-м, его напарник Мик Шумахер показал 19-й результат.



Формула-1. Гран-при Штирии. Квалификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.03,841

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,194

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,226

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,279

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,327

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,395

7. Шарль Леклер («Феррари») +0,631

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,673

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,733

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,867.



Не прошли в третий сегмент:



11. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.04,671

12. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.04,800

13. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.04,808

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.04,875

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.04,913.



Не прошли во второй сегмент:



16. Николас Латифи («Уильямс») — 1.05,175

17. Эстебан Окон («Альпин») — 1.05,217

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.05,429

19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.06,041

20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.06,192.