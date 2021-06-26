Мазепин: в квалификации мы вернулись к первоначальному варианту настроек

Пилот «Хааса» Никита Мазепин подвёл итоги квалификации Гран-при Штирии, в которой он показал 20-й результат.



«Погода была довольно тёплой. Температура на трассе выросла после третьей тренировки, но не слишком сильно, так что в этих двух сессиях мы использовали тот же баланс машины, обошлось без сюрпризов, так что, думаю, всё прошло нормально.



С девятым поворотом всё дольно просто — если у вас много недостаточной поворачиваемости, то вам никогда не удастся попасть в лимиты трассы с той скоростью, которая нужна, чтобы показать хороший круг.



В тренировках я пробовал что-то новое, в чём не был уверен, и если честно, то это не сработало, так что мы вернулись к изначальному варианту настроек. После этого всё прошло так, как мы и ожидали», — приводит слова Мазепина пресс-служба команды.