Ферстаппен прокомментировал завоевание поул-позишен на Гран-при Штирии
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации Гран-при Штирии Формулы-1. Позади голландца оказались два пилота «Мерседеса» — Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.
«Это очень хороший уик-энд. Снова в квалификации было приятно управлять машиной. Здесь нелегко справляться с трафиком в последних нескольких поворотах, чтобы проехать чистый круг, но первого круга в третьем сегменте в итоге оказалось достаточно. Хороший первый сектор.
Суперсчастлив, что я на поуле дома. Всегда приятно видеть здесь машину «Ред Булл» на первом месте. Уверен, завтра борьба снова окажется плотной. Надеюсь, всё будет так же интересно, как во Франции», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
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