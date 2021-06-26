Ферстаппен прокомментировал завоевание поул-позишен на Гран-при Штирии

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации Гран-при Штирии Формулы-1. Позади голландца оказались два пилота «Мерседеса» — Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.



«Это очень хороший уик-энд. Снова в квалификации было приятно управлять машиной. Здесь нелегко справляться с трафиком в последних нескольких поворотах, чтобы проехать чистый круг, но первого круга в третьем сегменте в итоге оказалось достаточно. Хороший первый сектор.



Суперсчастлив, что я на поуле дома. Всегда приятно видеть здесь машину «Ред Булл» на первом месте. Уверен, завтра борьба снова окажется плотной. Надеюсь, всё будет так же интересно, как во Франции», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.