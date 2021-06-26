Хэмилтон: не думаю, что у нас будет темп, чтобы обогнать «Ред Булл»

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Штирии. Из-за штрафа Валттери Боттаса британец начнёт воскресную гонку со второй позиции.



«Ред Булл» был так быстр в этот уик-энд. Мы выжимали из себя абсолютно всё. Эта сессия не была великолепной, но с учётом штрафов я все равно на первом ряду. Я сделал всё, что мог, и завтра в гонке мы будем сражаться.



В целом они весь уик-энд быстрее нас на четверть секунды. Мы сумели чуть приблизиться в квалификации, но их гоночный темп вчера был на 25 сотых быстрее. Будет интересно, но не думаю, что у нас будет темп, чтобы их обогнать. Но, надеюсь, мы сможем поддерживать их скорость», — приводит слова Хэмилтона BBC.