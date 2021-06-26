Цунода потеряет три позиции на старте Гран-при Штирии из-за блокировки Боттаса

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода получил штраф по итогам квалификации Гран-при Штирии, сообщает официальный сайт Международной автомобильной федерации.



Стюарды оштрафовали японского гонщика потерей трёх мест на старте за блокировку финского пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.



Таким образом, Цунода будет стартовать с 11-й позиции в завтрашней гонке. Ранее Боттас также получил штраф в три позиции за небезопасный пилотаж на пит-лейн в свободных заездах.



Гран-при Штирии. Стартовая решётка после штрафа Цуноды:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Серхио Перес («Ред Булл»)

5. Валттери Боттас («Мерседес»)

6. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

7. Шарль Леклер («Феррари»)

8. Фернандо Алонсо («Альпин»)

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

10. Джордж Расселл («Уильямс»)

11. Юки Цунода («Альфа Таури»)

12. Карлос Сайнс («Феррари»)

13. Даниэль Риккардо («Макларен»)

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

16. Николас Латифи («Уильямс»)

17. Эстебан Окон («Альпин»)

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

19. Мик Шумахер («Хаас»)

20. Никита Мазепин («Хаас»).