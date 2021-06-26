Боттас: мы можем атаковать «Ред Булл»

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Штирии. Из-за штрафа за опасный разворот на пит-лейне финн начнёт гонку с пятой позиции.



«Досадно насчёт штрафа. Думаю, квалификация сама по себе была сильной. Если посмотреть на вторую и третью тренировки, то у меня появились некоторые проблемы с настройками, но в квалификации ощущения были намного лучше. Я чувствовал, что выжал из машины всё.



На первой попытке в третьем сегменте у меня был трафик в лице Юки Цуноды, так что я потерял пару десятых. Возможно, ещё был резерв.



Мы знали, что у меня будет штраф, так что пытались прийти к лучшим вариантам. Мы использовали «медиум» для прохода в третий сегмент, чтобы стартовать на нём. Завтра будет новый день. Мы можем атаковать «Ред Булл», — приводит слова Боттаса BBC.