Нёвиль лидирует после 13 СУ Ралли Сафари, Кацута — второй, Ожье — третий

На Ралли Сафари WRC завершился очередной соревновательный день. Пилоты преодолели 13-й спецучасток, лидером является Тьерри Нёвиль, выступающий на Hyundai. Второе место занимает японский гонщик Такамото Кацута, уступающий Нёвилю 57,4 секунды. Третье место занимает француз Себастьен Ожье.



WRC. Ралли Сафари. Положение после 13 СУ



1. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) 2:45.04,6

2. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) +57.4

3. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) +1.15,5

4. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +2.21,2

5. Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) +2.39,4

6. Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) +2.51,4

7. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) +11.04,3.

В заключительный день Ралли Сафари гонщиков ждёт ещё пять спецучастков.