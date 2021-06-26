Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Нёвиль лидирует после 13 СУ Ралли Сафари, Кацута — второй, Ожье — третий

Нёвиль лидирует после 13 СУ Ралли Сафари, Кацута — второй, Ожье — третий
Комментарии

На Ралли Сафари WRC завершился очередной соревновательный день. Пилоты преодолели 13-й спецучасток, лидером является Тьерри Нёвиль, выступающий на Hyundai. Второе место занимает японский гонщик Такамото Кацута, уступающий Нёвилю 57,4 секунды. Третье место занимает француз Себастьен Ожье.

WRC. Ралли Сафари. Положение после 13 СУ

1. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) 2:45.04,6
2. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) +57.4
3. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) +1.15,5
4. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +2.21,2
5. Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) +2.39,4
6. Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) +2.51,4
7. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) +11.04,3.

В заключительный день Ралли Сафари гонщиков ждёт ещё пять спецучастков.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021