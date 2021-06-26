Шумахер считает, что мог бы побороться за 17-е или 16-е места

Гонщик «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал свой 19-й результат в квалификации Гран-при Штирии Формулы-1. Немец допустил ошибку и не сумел прибавить на последней попытке в первом сегменте.



«Все сильно прибавили на последней попытке, и я не знаю, насколько сильного прогресса могли добиться мы. Думаю, мы могли бы оказаться в районе 17-16-го места и, возможно, включиться в борьбу за выход во второй сегмент квалификации. У нас были очень хорошие свободные заезды, а теперь нам нужно сделать в гонке чуть больше. Надеюсь, наш гоночный темп будет достаточным, чтобы держаться рядом с другими парнями и выиграть несколько сражений», — приводит слова Шумахера пресс-служба его команды.

Поул по итогам квалификации завоевал Макс Ферстаппен.