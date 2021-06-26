Перес сознательно выбрал «софт» во второй части квалификации Гран-при Штирии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал итоги квалификации Гран-при Штирии, которую он закончил на пятой позиции.



«В первой части квалификации я был далеко позади, так что мне пришлось использовать второй комплект «софта». В итоге мы потеряли этот комплект, так что нам пришлось думать над дальнейшей стратегией. В финальной части мне удалось проехать неплохой круг на прикатанной резине, но последний круг я провёл не лучшим образом.



В начале круга шины оказались слишком холодными, так что я потерял время в первом повороте. Учитывая отрывы, было возможно получить второе место на старте, но мне не удалось собрать всё воедино, когда это было нужно. Завтра длинная гонка, так что будут возможности отыграться.



«Софт» во втором сегменте? Мы не считаем стратегию со стартом на «медиуме» самой быстрой», — приводит слова Серхио Переса RaceFans.