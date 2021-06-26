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Леклер назвал главную причину отставания «Феррари» от соперников

Леклер назвал главную причину отставания «Феррари» от соперников
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Штирии, в которой он показал седьмой результат.

«Я доволен своим кругом, даже очень. Собрал всё воедино, не допустил никаких ошибок, но когда смотрю на разрыв между мной и Ландо, то это… Я бы не дошёл до определения «пугающий», но он несколько такой.

Если честно, думаю, мы теряем время на первом секторе, который в основном состоит из трёх зон DRS. По какой-то причине — мы ещё не понимаем её — всё выглядит так, что другие смотрятся в зонах DRS гораздо сильнее.

То есть так происходит не на всех прямых, а в основном на тех трёх. Плюс, возможно, нам в целом чуть-чуть не хватает сцепления. Но мы не так плохи в поворотах, если сравнивать нас с остальными», — приводит слова Леклера портал Crash.

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