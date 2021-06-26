Леклер назвал главную причину отставания «Феррари» от соперников

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Штирии, в которой он показал седьмой результат.
«Я доволен своим кругом, даже очень. Собрал всё воедино, не допустил никаких ошибок, но когда смотрю на разрыв между мной и Ландо, то это… Я бы не дошёл до определения «пугающий», но он несколько такой.
Если честно, думаю, мы теряем время на первом секторе, который в основном состоит из трёх зон DRS. По какой-то причине — мы ещё не понимаем её — всё выглядит так, что другие смотрятся в зонах DRS гораздо сильнее.
То есть так происходит не на всех прямых, а в основном на тех трёх. Плюс, возможно, нам в целом чуть-чуть не хватает сцепления. Но мы не так плохи в поворотах, если сравнивать нас с остальными», — приводит слова Леклера портал Crash.
- 26 июня 2021
-
22:45
-
22:37
-
21:44
-
20:43
-
19:36
-
19:22
-
19:16
-
19:09
-
19:02
-
18:55
-
18:55
-
18:49
-
18:29
-
17:11
-
17:06
-
17:00
-
16:54
-
16:00
-
15:05
-
14:15
-
14:08
-
14:03
-
13:46
-
13:13
-
13:10
-
12:44
-
12:12
-
11:51
-
11:40
-
11:24
-
10:16
-
09:30
-
09:30
-
09:20
- 25 июня 2021
-
23:47