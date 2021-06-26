Вольф прокомментировал жалобы «Ред Булл» на расспросы к возросшей мощности «Хонды»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил удивление, что «Ред Булл» так яро спорят об увеличении мощности их двигателя на фоне омологации силовых установок в сезоне-2021.



«Интересно, почему возникает такая тема, если мы все знаем, что силовые установки должны быть омологированы. Я удивлён, что ребята из «Ред Булл» продолжают так громко спорить об этой истории. Это правда странно. Правила довольно чёткие, двигатель омологирован, вы можете только работать над надёжностью. Всё.



Конечно, есть определённые детали, над которыми можно работать, но речь идёт о возможности использования токенов. Так что никакого преимущества в мощности это давать не должно», — приводит слова Тото Вольфа RacingNews365.