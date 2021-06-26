Хэмилтон признал, что навредил себе нарушением джентльменского соглашения

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Штирии. Перед решающей попыткой Хэмилтон опередил нескольких соперников на трассе, отправившись на круг сразу после Шарля Леклера. Этими обгонами Хэмилтон нарушил джентльменское соглашение Формулы-1.
«Если оглянуться назад, это пошло мне во вред. Я знал, что все станут ехать очень медленно, и беспокоился за то, что мои шины не будут достаточно прогреты. Но я проехал везде по грязным траекториям, собрал на шины всю грязь, а затем плохо вышел из последнего поворота. Так что уже к первому повороту я уступал одну десятую, а к третьему — две. То есть надежды уже не было.
Затем я попробовал перепилотировать, чтобы отыграть потерянное время, но это не сработало», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.
- 26 июня 2021
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