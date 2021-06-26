Феттель объяснил лишь 14-й результат в квалификации Гран-при Штирии

Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель подвёл итоги квалификации Гран-при Штирии, которую он закончил на 14-й позиции.

«У меня были проблемы с тем, чтобы «собирать» сегодня круги. А когда пелотон такой плотный, то такие сложности могут дорого обойтись. Так что я недоволен после сегодняшней квалификации, и мне нужно попробовать понять, почему я не нашёл ритм. Похоже, мы теряли время везде понемногу, а не в каком-то одном повороте.



Но завтра у нас ещё может получиться хорошая гонка, и я уверен, что у нас будет достойный гоночный темп. У нас есть свободный выбор шин, а обгоны на этой трассе возможны», — приводит слова Феттеля пресс-служба его команды.

Поул по итогам квалификации завоевал Макс Ферстаппен.