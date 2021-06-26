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В «Макларене» считают, что поняли причину загадочной потери скорости Риккардо

В «Макларене» считают, что поняли причину загадочной потери скорости Риккардо
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Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль сообщил, что команда разобралась с потерей темпа у Даниэля Риккардо в квалификации.

«Изучив данные после квалификации, мы получили хорошее представление о том, в чём может быть суть проблем. Даниэль, несмотря на хорошие шаги вперёд, всё ещё сражается с некоторыми ограничениями, когда он управляет нашей машиной на пределе.

Мы работали над этим с момента, как он оказался за рулём нашего болида, и мы делаем шаги вперёд, но такие ограничения сильно сказываются на трассах, как эта. А когда пелотон такой плотный, то ты быстро оказываешься на позиции, на которой он закончил квалификацию.

Ограничения, с которыми он борется, были как в медленных поворотах на втором секторе, так и позднее в быстрых. И это последовательно привело к получившемуся отставанию», — приводит слова Зайдля The Race.

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