Стартовая решётка Гран-при Штирии Формулы-1

Перед гонкой Гран-при Штирии сразу два пилота получили штрафы — гонщик Альфа Таури» Юки Цунода потерял три позиции на старте за блокировку финского пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.



Боттас ранее также получил штраф в три позиции за небезопасный пилотаж на пит-лейн в свободных заездах.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию стартовую решётку Гран-при Штирии с учётом двух штрафов.



Гран-при Штирии. Стартовая решётка



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Серхио Перес («Ред Булл»)

5. Валттери Боттас («Мерседес»)

6. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

7. Шарль Леклер («Феррари»)

8. Фернандо Алонсо («Альпин»)

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

10. Джордж Расселл («Уильямс»)

11. Юки Цунода («Альфа Таури»)

12. Карлос Сайнс («Феррари»)

13. Даниэль Риккардо («Макларен»)

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

16. Николас Латифи («Уильямс»)

17. Эстебан Окон («Альпин»)

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

19. Мик Шумахер («Хаас»)

20. Никита Мазепин («Хаас»).