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Алонсо: у нас не было права на ошибку

Алонсо: у нас не было права на ошибку
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги квалификации Гран-при Штирии, в которой он показал девятый результат.

«Квалификация получилась напряжённой, потому что у нас не было права на ошибку из-за плотных результатов и необходимости соблюдать границы трассы в двух последних поворотах. Всегда есть возможность прибавить, но я рад, что снова вышел в третий сегмент и смог показать девятый результат. Эта стартовая позиция даёт нам возможность набрать завтра много очков.

По прогнозам завтра может пойти дождь, так что перед гонкой есть некоторая неопределённость. Но мы готовы к любым условиям», — приводит слова Фернандо Алонсо официальный сайт команды.

После штрафа Юки Цуноды Алонсо будет стартовать с восьмой позиции.

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