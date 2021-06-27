Окон прокомментировал 17-е место в квалификации Гран-при Штирии

Пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал свой провал в квалификации. По итогам сессии Окон не смог выйти во второй сегмент и остался на 17-й позиции.



«Мы очень недовольны сегодняшним днём и тем, что мне не удалось выйти из первой части квалификации. Не на такие позиции мы рассчитывали. Нам нужно перегруппироваться, всё проанализировать и понять, где мы можем прибавить, потому что сегодня у меня просто не было скорости.



Уик-энд складывается не лучшим образом, но я стараюсь максимально выкладываться, что и сделал на каждом быстром круге. Нужно понять, почему мы оказались так далеко. Гонка завтра, так что мы сделаем всё возможное. Посмотрим, чего удастся добиться», — приводит слова Эстебана Окона официальный сайт команды.