Вольф: мы все должны быть порядочнее, как Боттас. Особенно те, кто вечно жалуются и скулят

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о «жалобах» соперников на действия пилота его команды Валттери Боттаса. Он был наказан за разворот на пит-лейн во время второй свободной практики Гран-при Штирии. Стюарды посчитали, что тот эпизод был потенциально опасным. Валттери потерял управление болидом после того, как выехал с пит-стопа. В итоге он проехал рядом с группой механиков «Макларена». В качестве наказания Боттас потеряет три позиции на стартовой решётке Гран-при Штирии. Впоследствии стало известно, что менеджер «Макларена» Пол Джеймс выходил на связь с гоночным директором ФИА Майклом Маси по этому поводу.

«Забавно, как быстро некоторые функционеры обращаются к Маси и предлагают сценарии армагеддона. Хорошо, что эти каналы теперь открыты, и мы все можем посмеяться. С другой стороны, Валттери мог серьёзно повредить кому-нибудь. Его наказание я прекрасно понимаю.



Но считаю его суровым, особенно если принять во внимание, что оно было наложено на такого человека, как Валттери. Ведь он никогда не ошибается. Он был очень честен и прямолинеен во время объяснения случившегося. Любой другой вышел бы и сказал: «Я не знаю, что случилось». Мы все должны быть более порядочными, как и Боттас. Особенно это касается тех, кто вечно жалуются и скулят», — приводит слова Вольфа RaceFans.