Джордж Расселл: определённо, можем набрать очки на Гран-при Штирии

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл надеется, что его команда сможет заработать очки во время сегодняшней гонки на Гран-при Штирии.

«Очевидно, мы хотим попадать в третий сегмент — это было бы большим достижением. Теперь мы уделим большое внимание воскресному темпу и просто попытаемся максимально использовать машину. Давайте просто посмотрим, как всё в итоге выйдет. Думаю, мы заслуженно находимся здесь. У нас за плечами много быстрых ребят — Риккардо, Сайнс, Феттель, — но я с нетерпением жду битвы. Мы хотим набрать несколько очков. Что касается пятницы, то, пожалуй, она была лучшей пятницей из всех, что у нас были. Посмотрим, что нам удастся показать в воскресенье.

Мы немного поэкспериментировали с настройками — теперь это приносит плоды. Сейчас с болидом всё отлично. Что ж, скоро всё узнаем», — приводит слова Рассела Race Fans.