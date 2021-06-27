Спонсор «Астон Мартин» хочет, чтобы команда перекрасила свои болиды в розовый

Андреас Вайссенбахер, глава компании BWT, являющейся спонсором «Астон Мартин» в Формуле-1, заявил, что хотел бы, чтобы британская команда перекрасила свои болиды в розовый. Это, по мнению Вайссенбахера, повысило бы узнаваемость его компании.



«Если бы автомобили «Астон Мартин» были розовыми, титульный спонсор, безусловно, поддержал бы этот шаг. Ведь в таком случае узнаваемость бренда была бы намного выше. Да, так исторически сложилось, что их цвет зелёный, и это понятно многим, но не мне. С точки зрения бизнеса, это неправильно.



Команда не бросается в глаза, когда я включаю телевизор. Я этого хочу не эгоизма ради — это лишь здравый смысл. Просто розовый автомобиль действительно привлекает больше внимания и имеет гораздо более сильный рекламный эффект», — приводит его слова grandpx.news.



Ранее британская команда называлась «Форс Индия» и «Рейсинг Пойнт» — её болиды тогда были розовыми. Однако после переименования в «Астон Мартин» было принято решение взять традиционные цвета.

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