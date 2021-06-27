Вольф исключил новый однолетний контракт для Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился подробностями обсуждения нового контракта с Льюисом Хэмилтоном. Прошлой зимой Хэмилтон подписал соглашение с «Мерседесом» сроком на один год.



«Мы больше не будем заключать однолетние контракты — или контракты, которые мы подписываем только за месяц до начала сезона. У нас обоих был коронавирус, потом наступило Рождество, затем подошёл январь. Мы состоим достаточно в хороших отношениях, прийти ко всему можно неспеша, но на этот раз мы начали раньше. Может ли многолетний контракт Хэмилтона стать последним? Нет, сейчас ещё слишком рано об этом говорить. Мы думаем лишь о гонках. Не об одном годе вперёд, не о пяти — что-то между.



Мы уже вышли за рамки предварительных переговоров. Сейчас они находятся в горячей фазе», — приводит слова Вольфа GrandPX.news.